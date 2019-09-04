Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский назначил "Слугу народа" замглавы Офиса президента

571 Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский назначил активистку Майдана Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ №653 опубликован на сайте главы государства среду, 4 сентября.

Коваленко – командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30.

Анна Коваленко

Анна Коваленко

Facebook Коваленко

Анна Коваленко

Анна Коваленко

Facebook Коваленко

Анна Коваленко

Анна Коваленко

Facebook Коваленко

Другим указом президент освободил Валерия Кондратюка от должности заместителя главы Администрации президента Украины.Новость обновляется.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel