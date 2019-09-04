Зеленский назначил "Слугу народа" замглавы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил активистку Майдана Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ №653 опубликован на сайте главы государства среду, 4 сентября.

Коваленко – командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30.

Анна Коваленко Facebook Коваленко

Анна Коваленко Facebook Коваленко

Анна Коваленко Facebook Коваленко

Другим указом президент освободил Валерия Кондратюка от должности заместителя главы Администрации президента Украины.Новость обновляется.

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