Главная Новости
20 февраля • обновлено в 09:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам. Полный список

17.1т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.

Такие "смотрящие" будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет "Украинская правда".

Назначить ответственных на местах Зеленскому предложил первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов. Гарант идею поддержал и лично утвердил перечень кураторов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Предварительно список "смотрящих" из нардепов выглядит так:

  • Александр Корниенко – Киев

  • Давид Арахамия – Николаевская область

  • Павел Халимон – Черниговская область

  • Александр Качура – Сумской область

  • Юрий Корявченков – Полтавская область

  • Александр Дубинский – Херсонская область

  • Елена Лис – Черновицкая область

  • Алина Загоруйко – Винницкая область

  • Роман Мулик – Львовская область

  • Елена Винтоняк – Ивано-Франковская область

  • Юрий Аристов – Закарпатская область

  • Никита Потураев – Кировоградская область

  • Павел Сушко – Харьковская область

  • Максим Ткаченко – Луганская область

  • Владлен Неклюдов – Донецкая область

  • Александр Сова – Одесская область

  • Юрий Кисель – Днепропетровская область

  • Александр Кабанов – Запорожская область

  • Виктор Гевко – Тернопольская область

Отметим, что Гевко является членом команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" и ранее был представителем Зеленского в области во время выборов президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки выборов на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
80
5
Смешно
6
Интересно
27
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
А в Крыму хто? Он же говорил, что проведет выборы в Крыму? Передумал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги