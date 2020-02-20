Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам. Полный список

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.
Такие "смотрящие" будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет "Украинская правда".
Назначить ответственных на местах Зеленскому предложил первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов. Гарант идею поддержал и лично утвердил перечень кураторов.
Владимир Зеленский
Предварительно список "смотрящих" из нардепов выглядит так:
Александр Корниенко – Киев
Давид Арахамия – Николаевская область
Павел Халимон – Черниговская область
Александр Качура – Сумской область
Юрий Корявченков – Полтавская область
Александр Дубинский – Херсонская область
Елена Лис – Черновицкая область
Алина Загоруйко – Винницкая область
Роман Мулик – Львовская область
Елена Винтоняк – Ивано-Франковская область
Юрий Аристов – Закарпатская область
Никита Потураев – Кировоградская область
Павел Сушко – Харьковская область
Максим Ткаченко – Луганская область
Владлен Неклюдов – Донецкая область
Александр Сова – Одесская область
Юрий Кисель – Днепропетровская область
Александр Кабанов – Запорожская область
Виктор Гевко – Тернопольская область
Отметим, что Гевко является членом команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" и ранее был представителем Зеленского в области во время выборов президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки выборов на Донбассе.
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