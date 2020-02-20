Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам. Полный список

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственных в регионах людей, которые будут вести подготовку к местным выборам.

Такие "смотрящие" будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет "Украинская правда".

Назначить ответственных на местах Зеленскому предложил первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов. Гарант идею поддержал и лично утвердил перечень кураторов.

Владимир Зеленский

Предварительно список "смотрящих" из нардепов выглядит так:

Александр Корниенко – Киев

Давид Арахамия – Николаевская область

Павел Халимон – Черниговская область

Александр Качура – Сумской область

Юрий Корявченков – Полтавская область

Александр Дубинский – Херсонская область

Елена Лис – Черновицкая область

Алина Загоруйко – Винницкая область

Роман Мулик – Львовская область

Елена Винтоняк – Ивано-Франковская область

Юрий Аристов – Закарпатская область

Никита Потураев – Кировоградская область

Павел Сушко – Харьковская область

Максим Ткаченко – Луганская область

Владлен Неклюдов – Донецкая область

Александр Сова – Одесская область

Юрий Кисель – Днепропетровская область

Александр Кабанов – Запорожская область

Виктор Гевко – Тернопольская область

Отметим, что Гевко является членом команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" и ранее был представителем Зеленского в области во время выборов президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки выборов на Донбассе.

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