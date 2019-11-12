Назначен новый глава Полтавской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации.

Соответствующий документ №843/2019 обнародован на сайте Офиса президента 11 ноября. А 12-го первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов в помещении Полтавской ОГА официально представил ее нового руководителя, передает Poltavske.tv.

Известно, что другим своим указом, №797, глава государства освободил Олега Пругла от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской госадминистрации.

Олег Синегубов poltava.to

Во время своего назначения Синегубов заявил, что проведет аудит всех решений возглавляемой им ОГА, а также создаст на ее базе несколько офисов вроде мини-представництв ОП.

Скриншот president.gov.ua

"Наведение порядка и изменение местной власти для того, чтобы люди услышали, что идут изменения на улучшение. Будет сделано полный аудит решений, которые принимались на предмет соответствия их закону и эффективности. Будет открыто здесь два офиса: по привлечению инвестиций и по соответствующему реформированию, для того, чтобы все программы президента были реализованы на местах", — сказал новый глава Полтавщины.

Назначение Олега Синегубова председателем Полтавской ОГА poltavske.tv

Олег Синегубов — уроженец города Харьков, ему 36 лет. До сих пор является деканом факультета в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Кроме преподавательской и научной работы Синегубов также занимается частным предпринимательством. Является владельцем ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры". А также соучредителем коммерческих предприятий — ООО "Виката" (осуществляет операции с недвижимостью), ООО "Сибон сервис" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и адвокатского объединения "Раскосов Лойес Групп".

В 2018 году претендовал на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, однако не прошел конкурсный отбор. Во время выборов в Верховную Раду в 2019-м был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексея Красова в избирательном округе №180.

В октябре 2019-го правительство согласовало назначение Синегубова председателем Полтавской ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сменил главу ОГА в Кировоградской области.

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