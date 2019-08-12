Президент назначил нового главу Житомирской области: кто он

В понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской областной государственной администрации.

Им стал Виталий Бунечко. Решение было озвучено во время рабочего визита главы государства в Житомирскую область.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", – сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области. После этого президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

"Работа Житомирской областной администрации будет построена на открытых принципах, публичных. Мы отойдем от бюрократии, мы уничтожим коррупцию", – заявил в своей первой речи новый глава Житомирской области.

Зеленский и Бунечко Скриншот видео

Бунечко Виталий Иванович родился в 1973 году в Киеве. В 2014 и 2015 годах был заместителем начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. В 2016 году защитил диссертацию кандидата юридических наук на тему "Служба безопасности Украины как субъект административно-деликтного процесса".

Как утверждает издание "Страна.UA", родной брат Бунечко, Вячеслав, занимает должность начальника одного из департаментов "Укрнафты" и представлял интересы "Укрнафты" в судебных спорах с НАБУ.

Виталий Бунечко Скриншот видео

В свою очередь, "Антикор" пишет, что Бунечко был фигурантом ряда коррупционных скандалов. Так, в 2015 году в СБУ против него даже было поднято "антикоррупционное восстание" честных сотрудников спецслужбы.

Тогда в СМИ попало обращение сотрудников Главного управления Контрразведовательной защиты экономики (ГУ КЗЭ) к президенту Украины и главе СБУ, в котором они рассказывали историю коррупционных деяний Виталия Бунечко – на тот момент начальника 2 управления ГУ КЗЭ.

Кроме того, в 2015 году его обвиняли в "крышевании" и получении взяток от ряда государственных предприятий, в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также – в содействии российским спецслужбам в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

После этого в марте 2019 года он появился в информпространстве как первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях – начальник 2-го управления.

Биография Бунечко "Житомир Life"

Также есть информация, что Бунечко лично знаком с представителями "95 квартала". Блогер Назар Приходько отмечал, что Бунечко является другом актера "Квартала", будущего народного депутата от "Слуги народа" – Юрия Корявченкова (Юзика).

Напомним, помимо представления нового главы области, также целью визита Зеленского было участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря на Житомирщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Зеленский назначил новым главой Черкасской ОГА Игоря Шевченко. Он – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Как выяснилось из электронной декларации нового главы Черкасщины за 2018 год, у него есть квартира в России.

Ранее президент назначил новым главой Львовской ОГА Маркияна Мальского. Он был внештатным советником председателя Львовской ОГА по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

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