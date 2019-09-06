Зеленский назначил нового главу Запорожской области: кто он

Виталий Турынок стал новым руководителем Запорожской области. Его представил заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

"Мне выпала большая честь. Для меня это большая ответственность. Я часто себя спрашивал, хватит ли у меня сил возглавить те изменения, которые поручил президент. Надеюсь на понимание и помощь. Мой основной лозунг на должности – порядочность и честность", – сказал Турынок.

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Виталию Турынку 45 лет. Он является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

Согласно декларации, Турынок является конечным бенефициарным владельцем ООО "Вест-Пром", ООО "Интертрейд" и ОАО "Ровенский домостроительный комбинат".

Он женат, имеет троих детей. У его жены есть дом (737,5 кв. м) и квартира (71,78 кв. м) в Запорожье, а также Mazda 6 (2015 года выпуска).

У самого Турынка недвижимого или движимого имущества нет. При этом он задекларировал трое часов общей стоимостью почти 0,8 млн грн.

Виталий Турынок Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил "слугу народа" замглавы Офиса президента.

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