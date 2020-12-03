Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"
Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности главы Херсонской облгосадминистрации
Исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА временно возложено на Сергея Козыря
Также президент освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ №532/2020 опубликован на сайте главы государства. Указом №529/2020 президент уволил Гусева с должности главы Херсонской облгосадминистрации.
При этом указом №531/2020 Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома".
А указом №530/2020 временно возложено исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА на Сергея Козыря.
Кто такой Юрий Гусев?
Родился в 1979 году в городе Коростышев Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).
В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. Также Юрий Гусев был экс-замминистра обороны Украины с 2014 по 2016 год. Затем – советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.
Гусев также был под 41-м номером в списке "Слуга народа" на парламентских выборах-2019. Однако перед ними заявил, что баллотироваться не будет, но останется в команде Зеленского.
Напомним, что в весной 2020-го Херсонская ОГА под руководством Гусева попала в скандал из-за празднования 8 Марта с эротическими танцами. В частности, тогда чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Жареный кабанчик" и две девушки в откровенных платьях и порванных капроновых колготках.
Перед тем Юрий Гусев поздравлял "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называл группу "легендарной", пожелал коллективу успехов, а в завершение появился клип на песню "Жареный кабанчик".
Зато после скандала глава области заверил, что событие обернулось увольнением чиновников. Хотя тогда же выяснилось, что сотрудники облгосадминистрации знали о запланированном выступление в ОГА полуобнаженных девушек.
Ко всему прочему, в сентябре Гусев отметился странным подарком премьер-министру Денису Шмыгалю, когда тот посетил область с рабочим визитом. Председатель Херсонской ОГА, в частности, вручил главе правительства самый большой арбуз сезона, который весил 27,7 килограмма, с QR-кодом. Юрий Гусев подчеркнул, что это признак Херсонского края.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 сентября стало известно, что глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.
6 октября Зеленский уволил Абромавичуса и назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко.