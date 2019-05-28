Зеленский назначил нового секретаря СНБО: подписан указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства во вторник, 28 мая.
"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа.
Зеленский назначил Данилюка главой СНБО
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