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Зеленский назначил нового секретаря СНБО: подписан указ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства во вторник, 28 мая.

"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа.

Зеленский назначил нового секретаря СНБО: подписан указ

Зеленский назначил Данилюка главой СНБО

Зеленский назначил Данилюка главой СНБО

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Персоны
Владимир Зеленскийэкс-министр Александр Данилюк
Место
Украина
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