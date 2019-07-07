Зеленский назначил главу Луганщины и поставил ему первые задачи: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Соответствующий указ был опубликован пресс-службой главы государства, но датируется 5 июля. "Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", – сказано в сообщении.

По словам Зеленского, главной задачей руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

"Для нашей страны важен приоритет – прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета - Ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", – сказал он.

Комарницкий же выразил уверенность, что поставленные задачи ему выполнить под силу. "Я знаю настроение людей и проблемы, существующие в Луганской области. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о Виталие Комарницком выяснились скандальные факты. Так, он основал религиозную общину вместе с "партнерами " из "ЛНР". Также среди "партнеров" Комарницкого уличили Бербеца Эдуарда – "чиновника "ЛНР". В "республике" он возглавляет государственный комитет.

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