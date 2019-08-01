Зеленский назначил главой Госуправления делами экс-директора команды КВН "Винницкие перцы"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего директора команды КВН "Винницкие перцы" Сергея Борзова главой Государственного управления делами (ГУД).

Соответствующий документ появился на сайте главы государства 1 августа. Согласно с указом, Борзов получил свою должность на определенный срок.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда соответственно законодательству", – говорится в документе.

В ГУД Сергей Сергеевич работал еще с 2014 года. В 2015 он на протяжении года был исполняющим обязанности главы ведомства, затем вновь получил эту должность при шестом президенте Украины Владимире Зеленском, пишет "Информатор".

Сергей Борзов получил образование на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета им. Коцюбинского, с 2006 по 2011 был директором команды КВН "Винницкие перцы".

Сергей Борзов "Информатор"

С 2011 и на протяжении года был директором команды КВН Сборная Украины, работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Кроме самого главы ГУС, к КВН имеет отношение о его тесть, Наум Баруля, который 10 лет возглавлял компанию Маслякова. После начала войны на Донбассе он покинул свой пост и создал в Украине "Лигу смеха", – программу, где Владимир Зеленский длительное время был ведущим.

Жена Борзова, Ирина, на досрочных парламентских выборах прошла в парламент от партии "Слуга народа" по 14-му округу в Винницкой области.

Ирина Борзова

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