"Зеленский — наркоман": Вакарчук ответил на обвинения в черной кампании против президента

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук опроверг обвинения в причастности членов его команды к черной кампании против президента Владимира Зеленского в ходе предвыборной гонки.

Об этом музыкант заявил в четверг, 30 мая, в эфире ток-шоу "Право на владу". Ведущая попросила прокомментировать его слухи о том, что в его политсилу входит основатель digital-агентства Postmen Ярослав Ведмидь, который создавал фейки о Зеленском.

По словам Вакарчука, в его команде "нет людей, которые вели какие-то черные кампании в отношении каких-либо политиков".

"Если подтвердятся любые факты о том, что в нашей команде есть люди, которые были задействованы в таких вещах против человеческого достоинства, и это будет доказано, то таких людей не будет в нашей команде. Я вам обещаю это", - заявил артист.

Вакарчук и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук резко открестился от звания "врага" Зеленского, утверждая, что флешмоб "голосуй не по приколу" накануне выборов не имел отношения к действующему президенту Украины.

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