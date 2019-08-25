Потеря управляемости и договор с "чертом": публицистка назвала основные угрозы для Украины

Почти 100 дней прошло с тех пор, как шоумен Владимир Зеленский, который до этого не был ни одного дня в политике, стал президентом Украины (исполняется 28 августа. – Ред.). А месяц назад на досрочных парламентских выборах, его партия "Слуга народа" получила абсолютное большинство и в Верховной Раде, и на местах. Пожалуй, это уникальная история не только для Украины, но и для мира.

На самом деле Зеленский не случайно стал президентом, а над его кандидатурой работали не только украинские политтехнологи, но в том числе и российские, рассказала в интервью OBOZREVATEL украинский публицист Лариса Волошина. Теперь президент должен определиться, каким президентом должен быть и для какой страны. Времени осталось не много, считает она.

– В точке развития Украина находится сейчас?

– Мы оказались на перепутье и рубежи, потому что прошли вполне логичные и предсказуемые изменения. Период консолидации общества и патриотизма, который был обусловлен началом российской агрессии и самосознания украинцев как нации, должен был измениться определенной реакцией. Мы видим ее сейчас: это усталость от войны, дезориентация общества. Наступил очень важный момент для нашего существования: или мы продолжим свое существование как независимое государство, или же будем идти по пути стагнации, деградации и постепенного исчезновения.

Я не говорю, что это исчезновение может быть потерей государственного суверенитета. Нет, но, например, есть Беларусь, которую трудно назвать суверенной.

Лариса Волошина Деловая столица

– То есть Украина сейчас перед серьезной угрозой?

– Перед нами стоят три основные угрозы, вытекающие одна из другой. Первая – это угроза имплементации Минских сделок на российских условиях, вторая – хаотизация, деградация и разрушения государственных институтов, которые только начали рождаться. И третья – это угроза потерять управляемость.

Россия начала активные действия по принуждению Украины к миру на своих условиях. То есть это ловушка, и эта цель сейчас выполняется. Интервью председателя СНБО Александра Данилюка, что перемирие, мол, действует, несмотря на то, что погибают украинские военные. Официально их погибло семь, но я думаю, что это бесконечная цифра. Здесь тоже есть ловушка, потому что это перемирие вызвало очень много вопросов в украинцев, как только стало известно, что такие договоренности могут произойти.

Например, цитата Кучмы о том, что украинским военным не нужно открывать огонь, вызвала скандал. АП и сам Кучма вынуждены были объяснять обществу, что ни о какой капитуляции и о сложении оружия речь не идет.

Но обстрелы бывают каждый день, есть погибшие. А когда погибли четыре украинских морских пехотинца, вообще случилось что-то невероятное. Обстрелы произошли в тот день, когда за ситуацией следили все миссии ОБСЕ, беспилотники. Террористы и российские наемники даже не боялись быть замеченными, они просто расстреляли наших четырех пехотинцев. И Украина вместо того, чтобы требовать в рамках договоренности, наказания и ответственности лиц, совершивших преступление, говорит, что "перемирие действует, потому что стреляют не так активно". Очень странная позиция.

– А через некоторое время неожиданно увольняют Романа Бессмертного, которого считают проукраинским переговорщиком в Минской группе.

– Это признаки попытки примирения при любых условиях, сначала с назначением Бессмертного, а затем с его увольнением.

Напомню, что он пользуется большим уважением в обществе, ему доверяют как переговорщику с государственнической и проукраинской позицией. В Минскую группу он был назначен случайно, без предварительного уведомления 9 июля, а уже 13 августа его уволили. Это интересная история, давайте проследим последовательность событий.

5 июля становится известно о перемирии и согласии украинской стороны не стрелять в ответ, а через несколько дней в Трехстороннюю группу назначается Бессмертный и общество якобы начинает чувствовать себя более уверенно.

А уже после выборов, где Зеленский и его партия получают монобольшинство, Бессмертного также без его согласия увольняют. Выглядит все, как спецоперация и дымовая завеса.

Это означает, что все договоренности и переговоры, которые происходят в Трехстороннем контактной группе, проходят кулуарно, без ведома украинцев. Общество узнает о них из-за утечек информации.

Бессмертный был убежден, что общество должно знать, что происходит в минском переговорном процессе. Он больше не является участником переговоров, и это наталкивает на мысль, что они ведутся тайно и могут не понравиться украинцам.

Чтобы не раздувать ситуацию заранее и не заставлять общество протестовать, тем самым не влиять на принимаемые решения, нас пытаются поставить перед фактом. Имплементация Минских соглашений может произойти именно по российскому сценарию.

– После убийства четырех украинских пехотинцев во время перемирия Зеленский позвонил Путину. Зачем?

– На сайте Кремля об этом разговоре было написано, что Зеленский и Путин согласились о необходимости пошагового обеспечения выполнения Минских соглашений. Офис президента Зеленского не опроверг эту информацию. Напомню, что пошаговое выполнение Минских соглашений – это условия России, которым Украина сопротивлялась 5 лет. Пункт о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса стоит гораздо раньше, чем пункт о выводе войск и передаче границы украинской стороне.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Апостроф

Украина 5 лет настаивала, что нужно сначала прекратить огонь, вывести вооружение, обеспечить мониторинг по всей территории, передать границу украинской стороне или миротворцам. После того, как территория будет освобождена от бандформирований, должно начаться формирование политической части – проведение выборов и формирования органов власти.

– Вы сказали о разрушении государственных институтов в Украине. Что это значит?

– Например, определенном министерству подчиняются определенные органы государственной власти и каждая из этих должностей имеет свои функции. Не может, например, министр мыть пол, а уборщица принимать решения и ставить резолюции. Да, она может быть очень умной, но у каждого своя должность, свои обязанности и каждый несет ответственность за свои действия.

Много лет наши институты были имитационными. На должности назначались люди по политической квоте, у которых не было никакого представления о работе отрасли, тем более об упорядочении работы там. Врачи не лечили, а министры прикрывали коррупционные потоки.

После Революции достоинства был большой спрос общества на построение настоящих институтов. Начались реформы. Процесс шел очень сложно, что возмущало общество. А тогдашняя власть, после попытки Януковича установить авторитарный режим и подчинить себе всю государственную власть, очень осторожно относилась к любым попыткам узурпации.

– А сейчас Зеленский разве не узурпирует власть, имея большинство как в парламенте, так и на местах?

– Президент и его команда занимаются очень странными вещами: освобождают и назначают чиновников, хотя не имеют на это никаких полномочий, звонят "тому черту", тем самым допуская недопустимую зависимость силовых органов от воли первых лиц. Сейчас президент позволяет себе сказать местному депутату или предпринимателю, чтобы тот поделился с народом деньгами.

Если так говорит президент, то существует опасность, что так же будут собирать деньги на дорогу, на садики все местные чиновники. При этом они это будут делать не в отношении миллионеров, а простых граждан. Некоторые чиновники просто не понимают границ своей ответственности и власти.

– Но обществу вроде нравится такой стиль правления?

– Так и это и есть разрушение институтов. И если этот процесс продолжится, и чем больше будет власти и фарта у этой молодой команды, тем больше ее может заносить на поворотах. Возможно, это интересно для медийной картинки, но это позор и смерть для государства. Украина может противостоять России, только будучи сильной институционально.

– Имея однозначное большинство во власти, Зеленский узурпирует власть в стране?

– Он уже это делает, потому что пытается вмешиваться в местное самоуправление. А это недопустимо, это попытка узурпации. Если Зеленский руководить местной властью – это узурпация. Он не видит ничего плохого в руководстве парламентом, хотя это отдельная ветвь власти и парламент связан с Кабмином, а не с аппаратом президента. В Трускавце мы слышали обращение к депутатам, мол, вы никто, украинцы голосовали за Зеленского, поэтому он является вашим начальником. Это институциональная разрушение и попытка узурпации.

Но нас ждет еще одна угроза в ближайшие 5 лет – это потеря управляемости. Несмотря на все потуги и попытки играть с себя большого начальника, такого а-ля Лукашенко и а-ля Путина, которые раздают приказы местным чиновникам, могут наказывать, миловать, забирать имущество, Украиной нельзя управлять единолично. Это уже было доказано каденцией правления Порошенко, когда ему казалось, что он договорился с местными чиновниками, получив поддержку определенных региональных лидеров. Но на самом деле все оказалось наоборот. В Украине очень мощные местные номенклатуры, поэтому попытки единолично управлять могут привести к саботажу на местах.

"Слуга народа" replyua.net

Кстати, поэтому распадаются великие империи, ибо невозможно из одного центра управлять современной и великой страной.

– А сбоку еще и агрессивная Россия.

– РФ уже видит победу над Украиной, как разделения страны, и не только территориально. Она видит ее хаотизованой. Все эти российские и пропагандистские ресурсы, которые 5 лет пишут об обнищании украинцев, хунте, распятых мальчиках, с такой же жаждой набросились на президента Зеленского. Эти продавцы ненависти, которые сожрали постмайданную власть, пытаются то же самое сделать с новой властью. О чем это говорит?

Россия очень заинтересована, чтобы Зеленский, перешагнув через какие-то красные линии, фактически способствовал протесту против себе. Чтобы на фоне этого хаоса и акций протеста провести имплементацию Минских соглашений на своих условиях. Тогда те пророссийские районы, где очень сильная власть Оппозиционного блока, будут выглядеть более стабильными и управляемыми.

Над этой идеей работают российские ресурсы и провокаторы, многие из которых скрываются за вышивками. В Кремле разрабатывается план раскола страны на две части – управляемая и хаотизованая. И в этом состоянии Зеленский не очень хорошо понимает, кто друг, а кто враг.

– Зеленский случайно стал президентом, или это удачный политтехнологический ход, когда с помощью диджитал-технологий залезли в головы людей и продали им образ нового президента.

– Я не уверена, что Зеленский понимает, как он стал президентом. Возможно, для него это случайность, но на самом деле основания для его президентства готовилось давно. Вообще это чудо, что Украина выжила в 2014-м году после оккупации Крыма и войны в Донбассе. Нам удалось довольно быстро оправиться не за счет государственной системы, а за счет готовности общества поддержать свое государство. Украина продолжала укрепляться и восстанавливать себя.

С другой стороны, мы постоянно слышали об обнищании, геноциде, российская пропаганда подбрасывала ужасы о распятых мальчиков, а украинская в свою очередь картину искривленной реальности. Украинцев уверяли, что они живут так ужасно, как никогда, хотя на самом деле это было не совсем так. И когда рисовалась эта ужасная картина, обществу говорилось: во власти нужны другие люди. То есть сам запрос был сконструирован искусственно.

Общество даже не заметило, что каждый раз на каждых выборах украинский избиратель приводит к власти новых и других. Леонид Кучма был другим, новым, так же, как потом новым стал Петр Порошенко. Кстати, Янукович, выходец из Донбасса, тоже был новым, потому что стал альтернативой днепропетровской мафии. Каждый раз, как украинцы проводили кого-то нового к власти, они были разочарованы. Люди искали новых лидеров, поэтому и Зеленский стал тем светлым пятном в искусственно созданном мраке. Им просто его осветили и показали – вот новый.

Напомню, как его фамилия довольно странно начало появляться в соцопросах. Видимо, тогда он еще не собирался баллотироваться. Сначала появилось имя Святослава Вакарчука, который набирал огромную поддержку, хотя не хотел баллотироваться на пост президента. А потом социологи включили имя Зеленского в свои опросы. Хотели посмотреть, а вдруг? Хотя оба кандидата поддерживались олигархическими кланами.

Выборы в Украине РБК-Украина

Фамилия Зеленского появилось вовсе не случайно. Людей начали приучать, что их мечта о новых лицах может быть осуществлена и вот он – новый человек. На период президентских выборов эта истерия достигла определенного пика. Люди голосовали за Зеленского и им уже было все равно, что он говорил. Они голосовали за мечту, закрыв глаза на все.

– То есть украинцы не выбирали именно Зеленского?

– Да, и это не значит, что он плохой или хороший. Просто выбрали не его. Поэтому у Зеленского сейчас есть выбор: продолжить быть никем и олицетворять лишь бред электората, или же действительно стать политической личностью и за счет большого доверия к себе продолжать двигать Украину в сторону цивилизации и определенной модернизации. Думаю, сам Зеленский не осознает того, как он попал в президенты. Для него это было драйвом. Но я считаю, что на него начали работать еще задолго и эти силы находятся не только в Украине, они далеко за ее пределами.

Скептически отношусь к тезису, что во всем виноват сериал о Голобородько. Это уже последствия, середина процесса по созданию непонятного президента. Думаю, этим процессом руководили из Москвы. Зеленский должен доказать: он марионетка Москвы или, несмотря на собственное желание, он все же является украинским президентом и его президентство не случайно.

– И сколько времени у него есть? Прошло уже 100 дней президентства.

– Зеленский уже сказал, что готов менять страну, только вопрос – а в какую сторону? У него очень мало времени и ему придется прояснить свою позицию в действиях. Пока олигархическая вольница набирает обороты, потому что возвращаются люди из команды Януковича, назначаются на ключевые должности. Не ясно, как к этому относится сам президент, или он вообще не имеет к этому отношение, либо руководит ими или просто наблюдает. Но когда заработает ВР и правительство, украинцы узнают, кто же такой господин Зеленский. До тех пор ему нужно определиться.

Он должен понять, почему его назначения хотели олигархи, используют ли они его, почему его избрания хотел Кремль. Возможно, в России рассчитывали заставить президента шантажом и обстрелами пойти на переговоры по российскому сценарию. А с другой стороны, они же знают, как только это произойдет – в Украине будет восстание. Тогда Россия сможет сказать, что вот в Киеве снова хунта, которая погнала даже легитимного президента, а на юге – мир, согласие и спокойствие.

За это время президент должен понимать, что нужно делать, чтобы не стать пешкой в чужой игре. После этого общество или начнет постепенно доверять ему, или же, если он двинется по российскому сценарию, недоверие конвертируется в настоящую враждебность. Для Зеленского это закончится очень плохо, а в целом для Украины будет большим шоком.

– Украинцы уже определились, куда хотят двигаться дальше – в сторону ЕС или все-таки обратно в Россию?

– Они еще определяются. Движение "хотим в Европу" очень похоже на референдум 90-х – "нет союзному договору". Людьми, которые требовали от Украины не подписывать новый союзный договор и не становиться частью СССР, были шахтеры Донбасса. Руководил этими протестами господин Болдырев, второй номер Партии регионов, который потом уже призвал к дружбе с Россией.

Движение "хотим в Европу" или "не хотим в новый Советский Союз" для большинства людей обусловлено очень меркантильными соображениями. Европа, в которую хотелось, чтобы украинцы двинулись – это Европа порядка, где закон выше должности и желания чиновника. Не все украинцы понимают, что на этом пути возможные потери, что этот путь не всегда состоятелен и богатый, но он честный, стабильный и безопасный.

Поэтому украинцы еще не определились, где они – в России или в Европе. А Кремль тем временем раздувает сценарии усталости от хаоса, чтобы люди захотели стабильности и двинулись к определенному союза с Московией. Там будет пища, но не будет свободы.

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