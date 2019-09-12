Зеленский начал судебную реформу: "Слуга народа" сделала первый шаг

Монобольшинство Верховной Рады приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений касательно оснований передачи дел в Большую Палату Верховного Суда и сроков возвращения административных дел.

"За" на пленарном заседании в четверг, 12 сентября, проголосовали 262 народных депутата. "Против" выступили 10 парламентариев.

Отметим, автором законопроекта о судебной системе является президент Украины Владимир Зеленский.

Скриншот

Скриншот

Документом вносятся изменения в процессуальные кодексы, согласно которым дело не может быть передано на рассмотрение Большой Палаты, если:

1) участник дела, обжалующий судебное решение, при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанции не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции;

2) автор жалобы не обосновал нарушения судом правил предметной или субъектной юрисдикции наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей (палаты, объединенной палаты) другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях;

3) Большая Палата уже излагала в своем постановлении вывод относительно вопроса предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Таким образом предлагается уменьшить объемы нагрузки Большой Палаты ВС.

Также проект предлагает дополнить отдельные положения Кодекса административного судопроизводства Украины предписаниями относительно сроков возврата материалов административных дел после окончания апелляционного и кассационного производства.

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