ХТО Є WHO⁉️

Хроніка повеней на Заході країни!!

24-27 липня 2008 року...

Президент - Віктор Ющенко, Прем‘єр - Юлія Тимошенко. (Я - перший заступник міністра соцполітики... Сам себе не похвалиш...)

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ:

Родинам загиблих - 100 000 гривень (20 ,7 тис. дол).

За втрачене майно та відновлення житла (перший транш):

50 000 гривень (10,4 тис. доларів) - 1-ша категорія;

20 000 гривен (4,2 тисячі доларів) - друга категорія;

5 000 гривень (1,04 тисяча доларів) - третя категорія.

Повний розрахунок за будівництво, відновлення, поточний ремонт житла - по факту виплат. Плюс - доплата за втрачений врожай на присадибній ділянці.

‼️‼️ 23 - 26 червня 2020 року...

Президент - Володимир Зеленський, Прем‘єр - Денис Шмигаль. (Я - шурую пости на Фейсбуці)

Виплат родинам загиблим - 0!!!

Виплат за пошкоджене майно - 0!!!!

Володимир Зеленський під час піар-візиту на Прикарпаття: "Ми не просто думаємо, що робити... Ми вже робимо..."!

Робимо... Селфі з постраждалими!!

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