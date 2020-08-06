Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал за сладостями в магазин. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, глава государства пообщался с украинцами и сделал несколько фото.

В магазине Зеленский приобрел сладости и кофе.

Зеленский покупает сладости в магазине

Отметим, что сегодня, 6 августа, Зеленский посетил зону проведения ООС на Донбассе, где наградил украинских военных за мужество в бою. После президент пообщался с журналистами.

Зеленский сделал фото с посетителями магазина

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область сделал селфи на фоне въездной башни Луцкого замка.