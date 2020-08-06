Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал за сладостями в магазин. Фото и видео
Президент Владимир Зеленский в магазине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, глава государства пообщался с украинцами и сделал несколько фото.
В магазине Зеленский приобрел сладости и кофе.
Зеленский покупает сладости в магазине
Отметим, что сегодня, 6 августа, Зеленский посетил зону проведения ООС на Донбассе, где наградил украинских военных за мужество в бою. После президент пообщался с журналистами.
Зеленский сделал фото с посетителями магазина
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область сделал селфи на фоне въездной башни Луцкого замка.
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