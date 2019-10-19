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19 октября • обновлено в 10:33
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Зеленский изменил структуру СНБО: что поменялось

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приказом от 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

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Зеленский назначил нового секретаря СНБО: кем он был раньше

Согласно указу, утверждается такая структура аппарата СНБО:

  • секретарь СНБО.

  • первые заместители и заместители секретаря СНБО.

  • руководитель аппарата СНБО, его первый заместитель и заместители.

  • Служба секретаря СНБО.

  • Служба по вопросам внешней безопасности.

  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности.

  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности.

  • Служба по вопросам военной безопасности.

  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны.

  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности.

  • Служба по вопросам экономической безопасности.

  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности.

  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры.

  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества.

  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны.

  • Служба Главного ситуационного центра.

  • Служба организационного обеспечения.

  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа.

  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации.

  • Служба по правовым вопросам.

  • Финансовая служба.

  • Служба управления персоналом.

  • Служба режимно-секретной работы.

  • Служба координационной и административной работы.

Согласно указу Зеленского, также признается утратившим силу указ Петра Порошенко от 14 апреля 2017 № 109 "О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины".

"Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим Указом", – говорится в тексте документа.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что согласно бюджету на 2020 год, траты на СНБО увеличат в 157 раз.

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
СНБО
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