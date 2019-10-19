Зеленский изменил структуру СНБО: что поменялось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приказом от 18 октября.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Согласно указу, утверждается такая структура аппарата СНБО:
секретарь СНБО.
первые заместители и заместители секретаря СНБО.
руководитель аппарата СНБО, его первый заместитель и заместители.
Служба секретаря СНБО.
Служба по вопросам внешней безопасности.
Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности.
Служба по вопросам государственной и общественной безопасности.
Служба по вопросам военной безопасности.
Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны.
Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.
Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности.
Служба по вопросам экономической безопасности.
Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности.
Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры.
Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества.
Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны.
Служба Главного ситуационного центра.
Служба организационного обеспечения.
Служба по вопросам стратегического планирования и анализа.
Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации.
Служба по правовым вопросам.
Финансовая служба.
Служба управления персоналом.
Служба режимно-секретной работы.
Служба координационной и административной работы.
Согласно указу Зеленского, также признается утратившим силу указ Петра Порошенко от 14 апреля 2017 № 109 "О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины".
"Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим Указом", – говорится в тексте документа.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что согласно бюджету на 2020 год, траты на СНБО увеличат в 157 раз.
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