Зеленский изменил структуру СНБО: что поменялось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приказом от 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Согласно указу, утверждается такая структура аппарата СНБО:

секретарь СНБО.

первые заместители и заместители секретаря СНБО.

руководитель аппарата СНБО, его первый заместитель и заместители.

Служба секретаря СНБО.

Служба по вопросам внешней безопасности.

Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности.

Служба по вопросам государственной и общественной безопасности.

Служба по вопросам военной безопасности.

Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны.

Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности.

Служба по вопросам экономической безопасности.

Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности.

Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры.

Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества.

Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны.

Служба Главного ситуационного центра.

Служба организационного обеспечения.

Служба по вопросам стратегического планирования и анализа.

Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации.

Служба по правовым вопросам.

Финансовая служба.

Служба управления персоналом.

Служба режимно-секретной работы.

Служба координационной и административной работы.

Согласно указу Зеленского, также признается утратившим силу указ Петра Порошенко от 14 апреля 2017 № 109 "О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины".

"Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим Указом", – говорится в тексте документа.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что согласно бюджету на 2020 год, траты на СНБО увеличат в 157 раз.

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