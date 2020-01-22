"Есть вопросы": Зеленский высказался о встрече с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность встречи с главой РФ Владимиром Путиным 23 января в Израиле.

Об этом он сказал украинским журналистам после экономического форума в Давосе в среду, 22 января. Зеленский отметил, что в Израиле у него планируется ряд важных переговоров. Не исключено, что там он сможет встретиться и с Путиным.

"Есть вопросы по обмену пленными и возвращении украинцев, крымских татар, которые находятся в России. Если будет возможность, то обговорим это", – сказал президент.

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе ответил пропагандистам по поводу переговоров с Путиным по новому обмену пленными, отметив, что у него есть два сценария возвращения украинцев домой.

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