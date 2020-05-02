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3 мая • обновлено в 22:36
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Зеленский готовит Саакашвили две новые должности – СМИ

84.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить Михеилу Саакашвили должность представителя президента в Кабинете министров.

Одновременно с этим бывший президент Грузии может стать и секретарем Национального совета реформ, который сейчас возглавляет Зеленский, пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президент.

Издание отмечает, что Саакашвили может уже получить должность в начале следующей недели.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Отметим, что пост представителя президента в Кабмине с ноября 2019 года занимает Алексей Перевезенцев.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Офис президента Кабинет министров Украины
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
ЗЕ знайшов собі клоуна на заміну! Ха-ха!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
сулугуни уже всех задрал.надо нах выкинуть его в Грузию шоб там он посидел в тюрме как положено.
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Istoruk Mykola
Istoruk Mykola
Малиш и Карлсон
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