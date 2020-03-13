Зеленский экстренно созвал СНБО: границы Украины могут закрыть

Президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за распространения коронавируса в Украине.

Назначено оно на 12:30 пятницы, 13 марта. Объявил об этом сам президент во время заседания правительства.

По словам Зеленского, СНБО рассмотрит вопросы, связанные с политикой безопасности ситуацией в стране. Также стало известно, что на заседании пойдет речь о возможности закрытия украинских границ и авиасообщения с рядом стран.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

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