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13 марта • обновлено в 11:52
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Зеленский экстренно созвал СНБО: границы Украины могут закрыть

8.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за распространения коронавируса в Украине.

Назначено оно на 12:30 пятницы, 13 марта. Объявил об этом сам президент во время заседания правительства.

По словам Зеленского, СНБО рассмотрит вопросы, связанные с политикой безопасности ситуацией в стране. Также стало известно, что на заседании пойдет речь о возможности закрытия украинских границ и авиасообщения с рядом стран.

Скриншот

Скриншот

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Бетоном будем заливать?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А инцидент с Сивохой обсуждаться не будет? Или все норм.?
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Надо просто перестать болеть! (С)
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