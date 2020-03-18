Зеленский экстренно провел переговоры с Красным Крестом: чем помогут

Украина получит от Международного комитета Красного Креста медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом стало известно после телефонного разговора главы Украины Владимира Зеленского и президента МККК Петера Маурера.

"Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе – по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта", – отмечено в сообщении.

Владимир Зеленский

Также Зеленский и Маурер договорились координировать дальнейшие усилия по обмену пленными. Еще стороны обсудили важность розыска украинцев, которые пропали без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Глав государства поблагодарил МККК за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам. При этом Маурер пообещал вскоре прибыть с официальным визитом в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной федерацией Красного Креста и ЮНИСЕФ издали практическое руководство для защиты детей и безопасности школ в условиях пандемии коронавируса.

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