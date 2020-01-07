Зеленский экстренно позвонил Помпео: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Собеседники обсудили конфликт на Ближнем Востоке и атаку на американское посольство в Багдаде (Ирак), сообщает пресс-служба ОПУ.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский обсудил с Помпео результаты после нормандской встречи, выразил благодарность за поддержку Вашингтона в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма.

Госсекретарь отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта с Россией на транзит газа в Европу. Еще глава Украины поблагодарил США за предоставление финансовой и материальной помощи.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Зеленский и Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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