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7 января • обновлено в 12:04
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Зеленский экстренно позвонил Помпео: о чем говорили

3.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Собеседники обсудили конфликт на Ближнем Востоке и атаку на американское посольство в Багдаде (Ирак), сообщает пресс-служба ОПУ.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский обсудил с Помпео результаты после нормандской встречи, выразил благодарность за поддержку Вашингтона в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма.

Госсекретарь отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта с Россией на транзит газа в Европу. Еще глава Украины поблагодарил США за предоставление финансовой и материальной помощи.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Зеленский и Помпео

Зеленский и Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Майк Помпео
Место
Украина
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Бу-га-га-га:))))
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Наш шпийон" на берегу Оманского залива,докладывает ситуацию в регионе...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Собеседники обсудили конфликт на Ближнем Востоке и атаку на американское посольство в Багдаде (Ирак).......вот сейчас смешно было )))
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