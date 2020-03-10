Договоренности с Россией по освобождению украинцев из тюрем Кремля должны быть обнародованы, общество должно знать, на какие условия согласился президент Владимир Зеленский.

Такое мнение высказал депутат фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в комментарии журналистам. По его словам, все же Украина имеет дожимать врага и требовать безусловного освобождения наших граждан.

"К сожалению, мы слышим только об этом процессе, который они называют обменом, но на каких условиях он будет происходить мы узнаем потом", – заметил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

По его словам, договоренности по обмену должны быть широко обнародованы, поскольку без публичности есть угроза того, что в очередной раз состоится позорная заговор и Россия так же, как и в прошлый раз освободит украинцев в обмен на выполнение своих условий.

"И это было таким позором. В первую очередь – это унижает саму борьбу наших политзаключенных. Вообще какой может быть обмен политзаключенных? Нужно дальше дожимать врага", – заявил Чийгоз.

"Если ты идешь на уступки врагу, которого в мире считают преступником, и Гаагский трибунал является ярким примером, на что не надеялась банда Путина. Но он начался. И сейчас – это тест. Или ты со всем миром считаешь, что это преступник, который напал на наше государство, или – ты его адвокат", – подчеркнул представитель "ЕС".

Он добавил: "Поэтому сейчас обмены с политзаключенными – это также тест. Сейчас, я считаю, что президент Зеленский, как и президент Макрон, осуществляет адвокатство для Путина".

Кроме того, по его убеждению, власть настроена на подавление и унижение людей, которые отстаивают интересы Украины, борются с агрессором и оккупантом Россией, поэтому преследует волонтеров, ветеранов и активистов. Об этом он заявил под зданием Печерского суда, который должен выбирать меру пресечения Софии Фединой по делу об угрозах президенту Зеленскому.

"Последние события показывают, что власть настроена не то, чтобы унижать и подавлять все то, что мы считаем патриотизмом. Поэтому я считаю, что всем нужно приходить и поддерживать – это также Майдан. Майдан – это когда ты неравнодушен к таким случаям, которые являются угрозой свободе, угрозой достоинства, угрозой будущему Украины", – отметил Чийгоз.

"Народный депутат – это обязанность быть рупором общества. Я считаю, что так тебя люди и выбирают, потому что они надеются, что ты будешь говорить правду, будешь высказывать мнение общества", – добавил депутат.

"Некоторые считают, что София Федина высказалась слишком критично. Но не бывает слишком, когда критика касается человека, который сам позволяет такие высказывания в такой высокой должности. В частности мысль, которая поразила всех, на счет повешения людей. И, к сожалению, такого очень много. Поэтому и критика, очень целесообразна", – подчеркнул представитель "Европейской солидарности".

Он подчеркнул, что в случае если суд каким-то образом изменит меру пресечения – это будет позором. "И дело на в Софии. А дело в том – ли у нас правосудие, или его нет, есть ли у нас свобода, или ее нет", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "ЕС" Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене пленными, если узнают, что их меняют "на бандитов".

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