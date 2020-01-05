"Зеленский должен ответить": депутаты обратятся в СБУ из-за "Сватов" и скандальный приезд Dr Alban

Депутаты от партии "Европейская Солидарность" подготовили ряд запросов в СБУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма и публично называют полуостров спорной территорией.

Об этом в своем Фейсбуке написала депутат партии Ирина Геращенко. По ее словам, речь идет об актере сериала "Сваты" Федоре Добронравову и шведском певце Dr Alban, который несмотря на посещение Крыма, выступил на новогоднем шоу "Вечерний квартал".

Шведский певец Dr Alban и Владимир Зеленский

"Dr Alban выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину. Закрывать глаза на нарушения украинских границ – это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевалок оккупантов. Поэтому мы обратимся в СБУ и к президенту с вопросом о нарушении украинских законов. Кстати, после нашего запроса в СБУ в отношении журналистов "Звезды" на Майдане, их выдворили из Украины. И это правильно", – подчеркнула депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политик Борислав Береза призвал народных депутатов написать запрос в СБУ с вопросом, "на каком основании пускают нарушителей закона, запрещающего въезд в Украину любым иностранцам, которые посещают оккупированный Крым".

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