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2 сентября • обновлено в 11:14
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Зеленский был вне себя: всплыли детали срыва процесса обмена пленными

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Президент Украины Владимир Зеленский был вне себя из-за вмешательства оппозиционного политика Виктора Медведчука в процесс обмена пленными между Украиной и Россией, который был сорван в прошлую пятницу, 30 августа.

Об этом, ссылаясь на источники в Офисе президента, в Facebook написала российский политик и блогер Ольга Курносова. По ее данным, именно из-за Медведчука "произошла заминка операции, хотя были согласованы уже все шаги, но кто-то слил информацию".

Пленные моряки

Пленные моряки

"На протяжении двух месяцев президент Зеленский и его команда ведут тяжелые переговоры с Россией, и уже в момент обмена появляется Медведчук и начинает пиариться. Зеленский был вне себя, поэтому сейчас дана команда создать специальную группу следователей в СБУ, которая займется всеми схемами Виктора Медведчука за последние 4 года", – сообщила Курносова.

Скриншот

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 сентября, обмена пленными между Украиной и Россией не будет. По словам одного из украинских адвокатов, в России ждут указа президента Украины Владимира Зеленского.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Медведчук Ольга Курносова
Место
Украина
Теги
пленные моряки военнопленные Новости России
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