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Зеленский анонсировал назначение нового генпрокурора

2.8т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что после формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде представит новую кандидатуру на пост генерального прокурора Украины.

Об этом глава страны сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, информирует пресс-служба президента. Мероприятие состоялось в пятницу, 19 июля.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украине нужно сделать все возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.

Отметим, что, согласно законодательству, генеральный прокурор назначается на должность или увольняется президентом с согласия Рады. Нардепы могут выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, а также министра иностранных дел Павла Климкина.

  • Инициирование увольнения генпрокурора замглавы АП объяснил так: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

  • 18 июня Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что не будет поддерживать представление президента.

  • 2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении Луценко.

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Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Walton Hilda
Walton Hilda
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Serov Oleg
Serov Oleg
югик очередной раз отправится на кичу...
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