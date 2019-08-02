"Заявления написали все!" Зеленский впервые прокомментировал "отставку" Богдана. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он заявил в аэропорту во время брифинга с журналиставми 2 августа (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал глава государства.

Владимир Зеленский скриншот видео

Он уточнил, что на сегодня не подписывал заявление на увольнение Богдана.

Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнения от членов его команды.

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