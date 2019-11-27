"Зашкваров много!" Мендель рассказала о скандальных "слугах" Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла секрет о том, почему в президентской партии "Слуга народа" в последнее время случается так много скандалов.

А также призналась в том, что сам глава государства думает о своих "зашкварных слугах". Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Много скандалов у "Слуги народа" потому, что это колоссальное монобольшинсьво. А также потому, что это разные люди и идеи демократии. Мы дали возможность одним пройти, другим – проголосовать. Ну, думаю, прошло несколько месяцев – пора уже и "зашкварам" появляться", – считает Мендель.

Мендель рассказала о скандальных "слугах" Зеленского

При этом она добавила, что даже когда вся Украина говорит о таких "зашкварных" историях депутатов партии "Слуга народа", рейтинг президента, который ее представляет – не падает или даже наоборот растет.

А также отметила, что Зеленский на самом деле реагирует на скандалы. Ведь и в Очакове он сказал, что будет "очищаться от всех людей, причастных к криминалу".

"Вот в истории с тем человеком, которого обвинили ("слуга"-насильник Роман Иванисов. – Ред.) – информацию надо проверить. Давайте посмотрим. Двух уже убрали из фракции…" – подытожила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский является для нее личным примером – и не только как работодатель. А также рассказала о его отличительных чертах.

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