Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зашкваров много!" Мендель рассказала о скандальных "слугах" Зеленского

4.1т
Читать материал на украинском

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла секрет о том, почему в президентской партии "Слуга народа" в последнее время случается так много скандалов.

А также призналась в том, что сам глава государства думает о своих "зашкварных слугах". Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Много скандалов у "Слуги народа" потому, что это колоссальное монобольшинсьво. А также потому, что это разные люди и идеи демократии. Мы дали возможность одним пройти, другим – проголосовать. Ну, думаю, прошло несколько месяцев – пора уже и "зашкварам" появляться", – считает Мендель.

Новости
"Под хи-хи, ха-ха": Дроздов сказал, чем грозят Украине скандалы вокруг "Слуги народа"

Мендель рассказала о скандальных "слугах" Зеленского

Мендель рассказала о скандальных "слугах" Зеленского

При этом она добавила, что даже когда вся Украина говорит о таких "зашкварных" историях депутатов партии "Слуга народа", рейтинг президента, который ее представляет – не падает или даже наоборот растет.

А также отметила, что Зеленский на самом деле реагирует на скандалы. Ведь и в Очакове он сказал, что будет "очищаться от всех людей, причастных к криминалу".

"Вот в истории с тем человеком, которого обвинили ("слуга"-насильник Роман Иванисов. – Ред.) – информацию надо проверить. Давайте посмотрим. Двух уже убрали из фракции…" – подытожила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский является для нее личным примером – и не только как работодатель. А также рассказала о его отличительных чертах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марта Рок
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Тег
Сериал Слуга Народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
62
14
Смешно
1
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
не дождетесь
не дождетесь
"Двух уже убрали..". Убрали несогласных в назидание всем остальным. Не коррупционеров, не решал.. Противно..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мандель- сама сплошной зашквар.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги