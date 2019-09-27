Защищала Зеленского: появились новые видео с "нападением" Мендель на журналистов

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая в Нью-Йорке толкнула журналиста, защищая главу государства, и ранее была замечена за подобным поведением.

Так, аналогичным образом она поступила на форуме YES в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тогда Мендель демонстративно отодвинула от Зеленского журналиста "Украинской правды" Романа Кравца, перебежав с одной стороны на другую. При этом, пресс-секретарь президента шла бок о бок с журналистом на протяжении всего его разговора с главой государства.

Мендель толкнула журналиста: появились новые видео

На других кадрах, опубликованных журналистами "Схем" она набросилась на корреспондента "Радио Свобода" Кристофера Миллера, отталкивая его от Зеленского и предлагая "выпить кофе".

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

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