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27 сентября • обновлено в 20:21
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Защищала Зеленского: появились новые видео с "нападением" Мендель на журналистов

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая в Нью-Йорке толкнула журналиста, защищая главу государства, и ранее была замечена за подобным поведением.

Так, аналогичным образом она поступила на форуме YES в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тогда Мендель демонстративно отодвинула от Зеленского журналиста "Украинской правды" Романа Кравца, перебежав с одной стороны на другую. При этом, пресс-секретарь президента шла бок о бок с журналистом на протяжении всего его разговора с главой государства.

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Мендель толкнула журналиста: появились новые видео

Мендель толкнула журналиста: появились новые видео

На других кадрах, опубликованных журналистами "Схем" она набросилась на корреспондента "Радио Свобода" Кристофера Миллера, отталкивая его от Зеленского и предлагая "выпить кофе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

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