Запретов не было: выяснился неожиданный нюанс в визите Dr. Alban в Украине

Никаких ограничений по въезду в Украину у шведского певца Dr. Alban, который ранее выступал в оккупированном Крыму, не было.

Об этом говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на соответствующей странице в Facebook. Ранее исполнитель заявлял, что попасть в страну ему помог президент Владимир Зеленский.

"О ситуации с гражданином Швеции Албаном Юзома Нвапой, который выступает под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу", – пояснили в ведомстве.

Шведский певец Dr.Alban и президент Украины Владимир Зеленский 112 канал

"По имеющейся информации, которая есть в распоряжении ППУ в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее – никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", – говорится в сообщении.

Сообщение о визите Dr. Alban в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шведский певец Dr. Alban, который выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал", заявил, что въехать в Украину ему помог Зеленский.

Исполнителю был запрещен въезд в страну из-за предыдущего шоу в оккупированном Крыму.

Позже Dr. Alban удалил сообщение о том, что его приезд в Украину стал возможным благодаря "вмешательству президента".

В сети пользователи возмутились тем, что президент Украины помог шведскому певцу въехать в Украину после посещения Крыма.

В Госпогранслужбе объяснили, что президент Украины не влияет на решение пограничников относительно пропуска ли непропуска лиц через государственную границу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!