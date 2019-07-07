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"Заносить наверх не надо!" Зеленский и Ко резко "отрезвили" таможенников

9.6тЧитать материал на украинском

Во время совещания президента Владимира Зеленского в Ужгороде с руководителями региональных таможен, им сообщили, что не нужно больше "заносить на верх".

Об этом прямо сказал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приехали сюда сегодня, и один из сигналов, все вместе хотим до вас донести - что наверх больше заносить не надо, закончилось", – отметил он.

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Зеленский добавил к словам Гончарука: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

При этом замглавы ОП добавил, что на встрече с бизнесом в Киеве предприниматели говорили, что контрабанда в стране растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем ​​все "эффективнее" работают наши государственные органы", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Гончарук рассказал, что через Украину в Европу идет нелегальный поток контрабандных сигарет.

"Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ – через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область – не последняя в этом списке", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможней нескольких областей.

Отметим, что управление государственной охраны приказало властям Ужгорода демонтировать на набережной все мусорники из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Алексей ГончарукВладимир Зеленский
Место
УкраинаУжгород
Тег
контрабанда
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Децентрализация в действии - все останется на местах...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Сами заходить будут.
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Н Олег
Н Олег
"заносить ... провозить" ... чёт они там запутались ... если речь о том, что министр и Зеля не хотят брать свою долю - так бы и сказали ... а отлаженная машина таможенники-контрабандисты как работает, так и будет работать ... шоб её сломать уж не знаю - шо нужно ..... завезти на пропускные пункты и в таможни северных корейцев -- они научат родину любить...
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