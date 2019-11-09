Залищук получила должность в Кабмине: чем займется

Бывшая народный депутат Светлана Залищук стала штатным советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука по внешнеэкономическим вопросам.

Об этом она сообщила в Facebook, уточнив, что соответствующую должность заняла в пятницу, 8 ноября.

"Новый этап. Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником премьер-министра Украины по вопросам внешней политики", – поделилась она.

Светлана Залищук ФБ Светланы Залищук

Также экс-нардеп рассказала, что будет входить в ее обязанности в новой должности.

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты председателя правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", – подчеркнула Залищук.

Она также сообщила, что знакома с Гончаруком с "домайданных времен", верит в его намерения и ценности и хочет усилить его на внешнеполитическом фронте.

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"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок. Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украине, и главный ориентир реформ нового правительства", – отметила Залищук.

Известно, что Светлана Залищук в 2014 была народным депутатом от БПП, а также членом межфракционного объединения "Еврооптимисты".

В феврале 2019 вместе с тогдашним нардепами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко вышла из БПП. И на парламентских выборах в 2019 баллотировалась как самовыдвиженец по округу №199 в Черкасской области, но не прошла в Раду.

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