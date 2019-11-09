Главная Новости
9 ноября • обновлено в 19:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Залищук получила должность в Кабмине: чем займется

707 Читать материал на украинском

Бывшая народный депутат Светлана Залищук стала штатным советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука по внешнеэкономическим вопросам.

Об этом она сообщила в Facebook, уточнив, что соответствующую должность заняла в пятницу, 8 ноября.

"Новый этап. Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником премьер-министра Украины по вопросам внешней политики", – поделилась она.

Новости
"Самый коррупционный орган": Гончарук сообщил о новых назначениях Кабмина

Светлана Залищук

Светлана Залищук

ФБ Светланы Залищук

Также экс-нардеп рассказала, что будет входить в ее обязанности в новой должности.

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты председателя правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", – подчеркнула Залищук.

Она также сообщила, что знакома с Гончаруком с "домайданных времен", верит в его намерения и ценности и хочет усилить его на внешнеполитическом фронте.

Новости
ГБР проверит законность назначение Гройсмана премьером

"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок. Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украине, и главный ориентир реформ нового правительства", – отметила Залищук.

Известно, что Светлана Залищук в 2014 была народным депутатом от БПП, а также членом межфракционного объединения "Еврооптимисты".

В феврале 2019 вместе с тогдашним нардепами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко вышла из БПП. И на парламентских выборах в 2019 баллотировалась как самовыдвиженец по округу №199 в Черкасской области, но не прошла в Раду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский устроил кадровую чистку в СБУ и назначил руководителей управлений СБУ в целом ряде областей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Светлана Залищук Алексей Гончарук
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Где ее фото крупным планом? Сосать она будет пуще прежнего, хотя Гончарук лучше бы своего мужа пристроил - было бы более по европейски.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения