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19 мая • обновлено в 11:57
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Законопроект о двойном гражданстве завернули в Раде

3.6т
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Во вторник, 19 мая, Верховная Рада Украины сняла с повестки дня законопроект о двойном гражданстве.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект закона № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства" снимается с повестки.

"Было предложение, оно звучало на Согласительном совете, после этого на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп. Это то, чтобы сегодня (19 мая – Ред.) снять с рассмотрения вопрос относительно двойного гражданства", – сказал спикер.

Верховная Рада

Верховная Рада

Народные депутаты в зале заседаний не возражали и законопроект был снят с рассмотрения.

Напомним, что Верховная Рада должна была рассмотреть президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве в Украине. В то же время между депутатскими фракциями о принятии этого документа завязался спор.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Гражданство двойное гражданство Верховная Рада Украины
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