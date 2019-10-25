Главная Новости
25 октября • обновлено в 23:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Закон подписан: Зеленский нанес еще один удар по нардепам

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.

"Если народный депутат в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц", - сказано в опубликованном на сайте Верховной Рады документе.

Распоряжение о прекращении выплат будет выдавать глава Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Новости
Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты: всплыли детали

При этом закон не предусматривает процедуру письменной регистрации нардепов на пленарных заседаниях.

Основанием для начисления нардепу заработной платы будут данные его участия в не менее 70% голосований Рады на каждом пленарном заседании.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Таким образом, с 1 января 2020 года, чтобы привлечь депутата к уголовной или административной ответственности, не нужно будет разрешение Рады.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel