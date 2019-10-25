Закон подписан: Зеленский нанес еще один удар по нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.

"Если народный депутат в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц", - сказано в опубликованном на сайте Верховной Рады документе.

Распоряжение о прекращении выплат будет выдавать глава Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

При этом закон не предусматривает процедуру письменной регистрации нардепов на пленарных заседаниях.

Основанием для начисления нардепу заработной платы будут данные его участия в не менее 70% голосований Рады на каждом пленарном заседании.

Владимир Зеленский пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Таким образом, с 1 января 2020 года, чтобы привлечь депутата к уголовной или административной ответственности, не нужно будет разрешение Рады.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!