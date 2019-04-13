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Закон об украинском языке: в Раде озвучили новые сроки принятия

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Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может быть принят Верховной Радой и подписан президентом Петром Порошенко до вступления в должность новоизбранного главы государства.

Подробно о ситуации с рассмотрением резонансного законопроекта рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Самопоміч", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

"Я думаю, что мы одобрим до инаугурации (до 3 июня. – Ред.), и Порошенко будет иметь возможность подписать этот законопроект. Если конечно не будут выставляться какие-то дополнительные условия, чтобы его выхолостить", – заявила депутат.

Подоляк отметила, что к документу во втором чтении было подано более 2000 поправок, поэтому он "не может быть рассмотрен за день-два".

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"Цель обсуждения этих поправок – разрушить законопроект. Мы видим, как представители "Оппозиционного блока" практически каждую поправку используют как повод провозглашать тезисы, которые разъединяют страну и вводят людей в заблуждение... То, что законопроект не будет одобрен до второго тура, уже ни для кого не является сюрпризом", – подчеркнула она.

"Рассмотрение затягивается искусственно "Оппозиционным блоком"… Они используют каждую возможность и каждую поправку… Их цель – чтобы закона "О государственном языке" вообще не было", – добавила нардеп.

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Также Подоляк заявила, что в зале Верховной Рады на данный момент не хватает людей, поскольку депутаты заняты предвыборной кампанией. По ее словам, существует риск непринятия законопроекта во втором чтении из-за отсутствия кворума.

Тем не менее, нардеп выразила надежду, что после окончания второго тура президентских выборов, перед инаугурацией, законопроект еще может быть принят и подписан президентом Порошенко.

Закон об украинском языке: в Раде озвучили новые сроки принятия

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада в феврале приступила к рассмотрению во втором чтении закона об украинском языке.

  • Согласно документу, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. СМИ, телевидение и реклама также перейдут на украинский язык.

  • Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также сотрудники Национальной полиции и других правоохранительных органов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17.30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языках
Персона
Ирина Подоляк
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВерховная Рада УкраиныСамопомічукраинский язык
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Во первых нах он сейчас именно нужен???что мало проблемам сейчас у людей?думаю это не самый нужный закон сейчас а во вторых почему вы в этот закон не внесли обьязательное знание украинского языка гражданами Украины?как это так сидят какие то вонючие венгры на западной и ещё скоты и права пытаются качать не зная украинского вообще?????что это за бардак????лешить нахрен гражданства!!!живеш на Украине должен знать украинский хотя бы на троечку!!!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Из какой психбольницы выпустили этих озабоченных мовнюков? В Украине ДЕМОКРАТИЯ, это страна народа, а не государства. Государство этому народу СЛУЖИТ, что значит НЕ ДИКТУЕТ на каком языке говорить. Если государство поступает иначе объявив это "обеспечением функционирования государственного языка", то это диктат народу оборзевшими чиновниками и предателями народа, которые демократию не ставят ни во что. Между тем это кодло не в состоянии даже назвать, что определяет народ Украины и чем едины его поколения, настолько они народу Украины не причастны, прикрывшись мовным вопросом. Это же шулеры и жулье, которое украинцев друг другу против оставляет, их к ответу за это пора призвать
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Макарский Александр
Макарский Александр
Значит скоро Одещина с Харьковщиной отправятся в родную гавань вслед за Крымом. Ничему история кастрюлеголовых майдаунов не учит
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