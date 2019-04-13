Закон об украинском языке: в Раде озвучили новые сроки принятия

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может быть принят Верховной Радой и подписан президентом Петром Порошенко до вступления в должность новоизбранного главы государства.

Подробно о ситуации с рассмотрением резонансного законопроекта рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Самопоміч", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

"Я думаю, что мы одобрим до инаугурации (до 3 июня. – Ред.), и Порошенко будет иметь возможность подписать этот законопроект. Если конечно не будут выставляться какие-то дополнительные условия, чтобы его выхолостить", – заявила депутат.

Подоляк отметила, что к документу во втором чтении было подано более 2000 поправок, поэтому он "не может быть рассмотрен за день-два".

"Цель обсуждения этих поправок – разрушить законопроект. Мы видим, как представители "Оппозиционного блока" практически каждую поправку используют как повод провозглашать тезисы, которые разъединяют страну и вводят людей в заблуждение... То, что законопроект не будет одобрен до второго тура, уже ни для кого не является сюрпризом", – подчеркнула она.

"Рассмотрение затягивается искусственно "Оппозиционным блоком"… Они используют каждую возможность и каждую поправку… Их цель – чтобы закона "О государственном языке" вообще не было", – добавила нардеп.

Также Подоляк заявила, что в зале Верховной Рады на данный момент не хватает людей, поскольку депутаты заняты предвыборной кампанией. По ее словам, существует риск непринятия законопроекта во втором чтении из-за отсутствия кворума.

Тем не менее, нардеп выразила надежду, что после окончания второго тура президентских выборов, перед инаугурацией, законопроект еще может быть принят и подписан президентом Порошенко.

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада в феврале приступила к рассмотрению во втором чтении закона об украинском языке.

Согласно документу, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. СМИ, телевидение и реклама также перейдут на украинский язык.

Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также сотрудники Национальной полиции и других правоохранительных органов.

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