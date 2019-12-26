Лицензии, санкции и язык: озвучены основные пункты нашумевшего нового закона о медиа

Проект Закона Украины "О медиа", который разрабатывается правительством, направлен на регулирование работы современных информационных ресурсов.

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, финальная презентация инициативы назначена на начало 2020 года.

"Новый закон о медиа еще даже не опубликован, а уже посыпались крики о "зраде" и произволе", – отметил он.

Проект Закона "О медиа" Коллаж

Политик написал, что проект не разрабатывался Министерством культуры, молодежи и спорта, а парламентским комитетом.

"Он вобрал в себя несколько устаревших законов о медиа и начинает регулировать вопросы, которые в 90-е отсутствовали как таковые. Вроде онлайн-медиа, например. Министерство готовит закон о защите журналистов. Наш закон – концентрируется на развитии и регулировании медийной индустрии", – пояснил Ткаченко.

Законопроект предусматривает лицензирование, но не всех СМИ, а исключительно деятельности с использованием ограниченного радиочастотного ресурса.

"Поскольку действие закона распространяется на онлайн-медиа, соответственно, к ним могут быть применены меры реагирования и санкции, предусмотренные законом. В том числе штрафы и запрет распространения медиа на территории Украины, который происходит исключительно по решению суда", – подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что языковые вопросы в проекте полностью отражают ссылки на закон о защите украинского языка и даже расширяют его применения для ОТТ-платформ и традиционного ТВ.

Как писал OBOZREVATEL:

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

В документе, в частности, предлагается усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

Часть журналистов раскритиковала фразу "требования и стандарты новостей", которая есть в указе, заявив о цензуре.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, что это является терминологическим недоразумением, а также рассказал, что именно предлагается президентом.

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