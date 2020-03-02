Закон о люстрации: стало известно о возможном решении КСУ

Конституционный суд Украины еще не готов принимать решение о том, соответствует ли закон об очищении власти положениям Конституции.

Об этом LIGA.net сообщил источник в суде. По его словам, будет рассматриваться решение ЕСПЧ, связанное с делом о люстрации.

"Завтра решения 100% не будет. На заседании судьи обсудят недавнее решение ЕСПЧ по закону о люстрации", – отметил источник.

Он уточнил, что Конституционный суд рассмотрит решение Европейского суда по правам человека и проанализирует, насколько оно связано с тем делом, которое сейчас находится на рассмотрении КСУ.

Напомним, что КСУ принялся за рассмотрение закона о люстрации на предмет его соответствия Конституции.

ЕСПЧ 17 октября 2019 года постановил, что этот закон нарушил права чиновников. Украина обжаловала это решение, но суд оставил его в силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют создать комиссию, которая будет рассматривать жалобы чиновников, считающих свою люстрацию неправомерной.

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