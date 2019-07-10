Закон о "дематюкации" внезапно вернули в Раду: что произошло

В Верховной Раде нардепу Ольге Богомолец вернули на доработку проект закона о "дематюкации".

Также первому заместителю председателя Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Ольге Черваковой отдали на доработку альтернативный проект документа, передает "Укринформ".

На заседании профильного комитета ВР Богомолец отметила, что в СМИ исказили суть законопроекта. Нардеп подчеркнула, что в документе речь идет не "о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах". Также устанавливается ответственность за распространение "злословия" руководителей печатных СМИ и владельцев доменов, если речь идет о СМИ и интернете.

Парламентарий пояснила, что физические лица предлагается наказывать увеличенными штрафами от 680 до 1200 гривен. В то же время для публичных лиц предполагается его увеличение от 1200 до 1700 гривен, а для СМИ, которые ретранслируют брань, штраф составит 10% от лицензионного сбора.

Также Богомолец раскритиковала рекомендации Министерства здравоохранения относительно определенной пользы от ругани, заявив, что если бы "маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита".

Верховная Рада

Кроме того, Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословия привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

Как писал OBOZREVATEL:

Законопроект о запрете мата вызвал бурную реакцию общества. Документ успели прозвать законом о "дематюкации языка".

Богомолец успела оправдаться за инициативу. По ее словам, она касается лишь общественных лиц и пространства, а также средств массовой информации.

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