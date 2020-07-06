Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что Москва дала украинской стороне время для того, чтобы предоставить предложения по конституционным изменениям, которые гарантируют особый статус оккупированных территорий

Ну и речь идет, по словам Козака, не только о Конституции, но и о целом пакете законов, которые должны превратить оккупированный Донбасс в "государство в государстве", пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Украинский вице-премьер Алексей Резников утверждает, что сохраняет оптимизм и даже что "Россия готова сблизить позиции" - но по точечным вопросам, таким, как освобождение пленных, режим прекращения огня и даже (вот это прогресс будет!) открытие пунктов пропуска с оккупированных территорий на территорию Украины, закрытых с момента начала эпидемии по решению марионеточных властей. Впрочем, компромиссов по поводу прекращения огня не исключает и Дмитрий Козак.

Что за всем этим стоит? Очевидно, что украинские участники переговоров уже поняли – осталось только убедить в этом Владимира Зеленского – что на прекращение конфликта на Донбассе и реинтеграцию оккупированной территории рассчитывать не приходится. И основную ставку нужно сделать на замораживание конфликта, когда "просто перестануть стрелять". Если же после этого Кремль признает независимость "народных республик" или решит включить их территорию в состав России, то никакой ответственности на Зеленском за это не будет. Главное – что не будут гибнуть люди, что Украина будет жить мирной жизнью. А оккупированные территории? Ну не воевать же из-за них с Россией в самом деле? Будем ожидать, когда подействуют санкции или изменится власть в соседней стране.

Это совершенно прозрачная политическая программа. Возникает только один вопрос – а Путину это все зачем? Чтобы взять на себя ответственность за жителей Донбасса и окончательно потерять Украину? Ради этого он затевал войну?

Требования Кремля вполне понятны. Путину и Козаку нужно, чтобы Зеленский попытался протащить через парламент "особый статус" оккупированных районов, а перед этим начал обсуждать конституционные изменения с руководителями марионеточных администраций "народных республик". Зачем? Вовсе не для того, чтобы отдать Донбасс. А для того, чтобы содействовать дестабилизации в Украине – и было бы замечательно, чтобы конфликт вокруг статуса оккупированных районов совпал с экономическим и социальным кризисом в нашей стране. Это откроет путь к новым территориальным захватам, новым "народным республикам" или хотя бы к "восстановлению территориальной целостности" уже существующих, за счет оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Зеленский, впрочем, не собирается соглашаться с выполнением этих требований. А вопрос статуса оккупированных территорий собирается обсуждать вовсе не с наемниками, а с представителями переселенцев в Минской группе. Но так украинский президент может удовлетворить только себя самого. Путина он не удовлетворит.

А значит, и никаких компромиссов по прекращению огня и прочим точечным договоренностям тоже не будет. Будут продолжать стрелять.

И это – даже не тупик. Это – заколдованный круг. Если вы начинаете исполнять кремлевские требования, то начинается дестабилизация в стране. А если вы их не исполняете – то продолжается военный конфликт, который может даже усилиться.

Выйти из этого круга не очень сложно: нужно всего лишь признать ошибочность подходов Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников к решению конфликта с Россией. Нужно признать лживость отношения Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников по отношению к политике предыдущей власти в конфликте с Россией. Нужно осознать, что политика Владимира Зеленского и его окружения приведет к новой катастрофе в отношениях с Россией, а среди жертв этой катастрофы – жертв дестабилизации и новой войны – окажутся сторонники Владимира Зеленского. И многие из них не смогут проголосовать ни за Зеленского, ни за другого кандидата на пост президента просто потому, что на кладбищах не голосуют.

А поэтому нужно перестать рассчитывать удовлетворять иллюзии людей, которые вообще не понимают, что вокруг них происходит и тем самым подталкивают себя и других к могиле. Нужно перестать надеяться "задобрить" Путина – человека, который озабочен восстановлением "исторической России", "задобрить" нельзя до тех пор, пока эта "историческая Россия" не будет восстановлена в границах от Ужгорода до Владивостока.

Нужно понять, что война будет продолжаться, солдаты – гибнуть, люди на линии разграничения – страдать. И так еще очень много лет. Наша главная цель – чтобы эта война не переросла в больший конфликт, чтобы линия разграничения не передвинулась к Киеву или Каменец-Подольскому, чтобы Украина научилась жить и развиваться в условиях перманентного конфликта с врагом. Да, война может окончиться в голове Владимира Зеленского, война может окончиться в голове каждого из его избирателей, но вот только Россия и Украина находятся не в голове Зеленского. И мы с вами тоже не в его голове живем – хотя, возможно, там намного уютнее, я это допускаю.

Лучше неприятная правда, которая поможет нам выживать и развиваться, чем приятная ложь, которая приведет к нашей гибели. И лучше власть, которая готова защищать страну даже в безнадежной ситуации чем власть, которая врет самой себе и всем нам.

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