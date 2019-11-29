"Не станет волшебной палочкой": Захарова едко высказалась о "нормандской встрече"

Спикер МИД России Мария Захарова пессимистично оценила перспективы "нормандского формата". Она отметила, что никакие встречи не помогут, пока Украина не начнет выполнять требования страны-агрессора по Минским соглашениям.

Фрагмент ее спича на брифинге показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы Минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву! Москва видит успех не во встречах, а в скорейшем начале реального осуществления Минских договоренностей", – отрезала скандальная дипломат оккупантов.

Мария Захарова Скриншот видео

Цимбалюк увидел в этих словах Захаровой четкий сигнал Кремля президенту Украины Владимиру Зеленскому – не стоит ожидать никакого прогресса в вопросе деоккупации Донбасса после встречи в Париже.

"Не будет волшебной палочки, не будет сказки с добрым и успешным финалом в Париже. Об этом говорит Захарова. И нам постоянно сейчас будут повторять, что Минские соглашения должна выполнять Украина. Но пока не будет принято принципиальное решение о том, что Донбасс Россия может вернуть Украине, ничего не изменится. А тут так все устроено, что русский мишка не привык отступать просто так. Они считают, что эту территорию они честно завоевали. А то, что там все порастет бурьяном, разве кого-то интересует? К сожалению, нет", – сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если решит заменить Минские соглашения на что-то другое. Он подчеркнул, что неотъемлемой частью договоренностей является особый статус Донбасса.

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