"Задворки Китая!" Портников спрогнозировал судьбу России

Российской Федерации, чтобы не стать задворками Китая, нужно вернуть оккупированный Крым.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников, добавив, что россияне должны сами выбирать судьбу своей страны.

"Русским нужно определяться: хотят они выжить как европейская страна или как задворки Китая. Потому что на географических картах будущего вместо надписи Россия будет значиться "Задворки Китая". При этом я допускаю, что это может включать в себя и Крым. Ну и что, кому от этого станет легче?" – рассказал он.

При этом Портников подчеркнул, что даже нахождение оккупированного Крыма в таком составе РФ не является проблемой для украинцев.

"Я повторяю, что это не наши ошибки. Мы страна, которая находится в международно признанных границах. При этом мы можем голосовать за кого угодно, совершать свои ошибки, отступать, наступать. Это вообще естественное развитие патриархальной провинциальной европейской нации", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников рассказал о хитром плане США по Крыму.

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