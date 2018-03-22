Задержание Савченко: какой реакции ждать от международного сообщества

Международное сообщество не отреагирует позитивно на скандал с народным депутатом Надеждой Савченко, которая сегодня была задержана в здании Верховной Рады по подозрению в подготовке теракта. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала нардеп от БПП, член комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

"Международное сообщество с самого начала отстаивало всех узников Кремля, в том числе и Савченко. И сейчас, когда были показаны факты преступления, обвинений, я не думаю, что сейчас они будут защищать и позитивно реагировать. Они будут осуждать террористические акты, которые могли бы случиться", - сказала Ионова.

В сложившихся обстоятельствах украинская сторона будет информировать международное сообщество о скандале с Надеждой Савченко, отметила Ионова.

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Как сообщал "Обозреватель", сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. После этого ее задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. По признанию ее сестры Веры, Савченко готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.