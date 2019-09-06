Задержание Грымчака: суд принял новое резонансное решение

Апелляционный суд постановил оставить бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака под стражей.

Об этом решении сообщила на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Юлия Грымчак, отметив, что он продолжит находиться в Черниговском СИЗО.

"Постановление Апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" – возмутилась она.

Юрий Грымчак "Вести"

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Татьяну Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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