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8 сентября • обновлено в 11:38
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Задержание Грымчака: суд принял новое резонансное решение

23.6т Читать материал на украинском

Апелляционный суд постановил оставить бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака под стражей.

Об этом решении сообщила на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Юлия Грымчак, отметив, что он продолжит находиться в Черниговском СИЗО.

"Постановление Апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" – возмутилась она.

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Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

"Вести"

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Татьяну Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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Kv Vovik
Kv Vovik
Петуху все разрешено(ха-ха-ха) Петушек кучерява жопивка. Партия ЕС !!!
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