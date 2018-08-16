Задержание куратора мэра Черкасс: Луценко назвал причину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшего народного депутата, главу Киевской областной организации партии "Батьківщина" Константина Бондарева 17 июля задержали в аэропорту "Борисполь" для сообщения о подозрении. Напомним, политика также считают куратором мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Глава ГПУ добавил, что вручение подозрения происходило не впервые. Подробности он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Первый раз ему вручали подозрение, но я признал эти действия незаконными, так как на тот момент у нас дело каким-то образом забрала полиция. И подозрение не может быть предъявлено одним органом, если оно ушло в другой. Второй раз дело было у прокуратуры, и областной прокурор Дмитрий Чибисов (до 20 июля возглавлял прокуратуру Киевской области. — Ред.) принял решение лично вручить подозрение, когда господин Бондарев прилетел из-за границы", — сказал Луценко.

Константин Бондарев kievvlast.com.ua

Он отметил, что когда Бондареву в "Борисполе" начали предъявлять подозрение, то оказалось, что у него нет паспорта.

"Когда он ехал с самолета в здание аэропорта в автобусе, его паспорт как-то выпал. Пришлось его долго искать. За это время подтянулись некоторые политические лица, были дискуссии, они ожидали задержания, но речь шла только о предъявлении подозрения. Когда документ нашли, ему предъявили подозрение. В действия происходят в рамках действующего законодательства ", — сказал Луценко.

На просьбу уточнить, относительно чего было подозрение, генпрокурор признался, что не знает, поскольку по Бондареву есть очень много дел. Однако Луценко уточнил, что это связано с какими-то хищениями.

Как сообщает "ВІККА", Бондарева называют главным спонсором черкасских политических схем при участии представителей партии "Батьківщина". К тому же он является влиятельным товарищем городского головы Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Батьківщина" задержание Бондарева расценили как возвращение в Украину политических репрессий.