Забыли о Крыме и Донбассе: в ПАСЕ нагло подыграли России

В докладе мониторингового комитета ПАСЕ среди требований к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения России на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.
Вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ, передает "Европейская правда".
При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:
отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;
безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
безусловно сотрудничать со следствием по делу о катастрофе авиалайнера MH17;
приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;
сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.
Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).
Заседание ПАСЕ
В документе также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.
В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!