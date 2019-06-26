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Забыли о Крыме и Донбассе: в ПАСЕ нагло подыграли России

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В докладе мониторингового комитета ПАСЕ среди требований к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения России на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ, передает "Европейская правда".

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

  • отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

  • безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

  • безусловно сотрудничать со следствием по делу о катастрофе авиалайнера MH17;

  • приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;

  • сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

В документе также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

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В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Франция
Тег
ПАСЕ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan, решение
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CARGO 100
CARGO 100
"Забыли о Крыме и Донбассе". Радуйтесь, шо про Куiв еще вспоминают ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!
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