Украинская писательница Оксана Забужко считает, что украинофобские высказывания президента России Владимира Путина – это доказательство его психической болезни.

Свою оценку им она дала в интервью "Апострофу", отметив, что цивилизованный мир уже давно это понял, однако боится неадекватных шагов лидера страны-агрессора.

"Я могу сказать только одно. Все то, что говорил Володя Путин, с фактологической точки зрения для любого хотя бы минимально образованного человека – это бред психически больного. Проблема заключается в том, что этот психически больной человек возглавляет соседнюю с нами страну. Можно вспомнить, как деликатно сформулировала Ангела Меркель в 2014 году: "Он живет в своем мире". Это оптимистический способ сказать, что он болен шизофренией и неадекват", – убеждена писательница.

Забужко подчеркнула, что в мире Путина "украинского языка не существовало до XVI века", а Россия была уже в Х веке, хотя это абсолютно не соответствует историческим фактам.

Забужко и Путин

"В его мире мы "один народ", потому что так его учили, или я не знаю, что с ним происходило, – это вопрос к его психиатру или психоаналитику. Проблема в том, что рядом с ним нет ни психиатра, ни психоаналитика, но есть, извините, "ядерная кнопка". И поэтому весь мир делает вид, что с ним возможен какой-то диалог и его можно как-то утихомирить. Надо реально осознавать, что соседней страной правит социально опасный шизофреник", – сказала писательница.

Также она выразила уверенность в том, что попытки ознакомить Путина с трудами профессоров Колумбийского и Гарвардского университетов, в которых изложена история украинского языка, не имели бы никакого смысла.

"Нет! Путина надо госпитализировать. И чем быстрее прогрессивное человечество это осознает, тем больше шансов у нас всех остаться целыми – и физически, и, кстати, психически. Слова Путина являются классическим клиническим бредом. Завтра он расскажет вам, что в Украине ходят вверх ногами. Ну что-то подобное уже было – снегири, "распятые мальчики", пенсионерки с монтажной пеной и тому подобное. Все это часть безумной программы. И когда мы начинаем каждый раз реконструировать высказывания Путина и рассказывать, что "больной не прав", у меня возникает каждый раз ощущение, что мы что-то делаем глубоко неправильно", – возмутилась Забужко.

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