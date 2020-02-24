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24 февраля • обновлено в 11:29
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Забужко назвала слова Путина об Украине бредом психически больного

2.3т
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Украинская писательница Оксана Забужко считает, что украинофобские высказывания президента России Владимира Путина – это доказательство его психической болезни.

Свою оценку им она дала в интервью "Апострофу", отметив, что цивилизованный мир уже давно это понял, однако боится неадекватных шагов лидера страны-агрессора.

"Я могу сказать только одно. Все то, что говорил Володя Путин, с фактологической точки зрения для любого хотя бы минимально образованного человека – это бред психически больного. Проблема заключается в том, что этот психически больной человек возглавляет соседнюю с нами страну. Можно вспомнить, как деликатно сформулировала Ангела Меркель в 2014 году: "Он живет в своем мире". Это оптимистический способ сказать, что он болен шизофренией и неадекват", – убеждена писательница.

Забужко подчеркнула, что в мире Путина "украинского языка не существовало до XVI века", а Россия была уже в Х веке, хотя это абсолютно не соответствует историческим фактам.

Забужко и Путин

Забужко и Путин

"В его мире мы "один народ", потому что так его учили, или я не знаю, что с ним происходило, – это вопрос к его психиатру или психоаналитику. Проблема в том, что рядом с ним нет ни психиатра, ни психоаналитика, но есть, извините, "ядерная кнопка". И поэтому весь мир делает вид, что с ним возможен какой-то диалог и его можно как-то утихомирить. Надо реально осознавать, что соседней страной правит социально опасный шизофреник", – сказала писательница.

Также она выразила уверенность в том, что попытки ознакомить Путина с трудами профессоров Колумбийского и Гарвардского университетов, в которых изложена история украинского языка, не имели бы никакого смысла.

"Нет! Путина надо госпитализировать. И чем быстрее прогрессивное человечество это осознает, тем больше шансов у нас всех остаться целыми – и физически, и, кстати, психически. Слова Путина являются классическим клиническим бредом. Завтра он расскажет вам, что в Украине ходят вверх ногами. Ну что-то подобное уже было – снегири, "распятые мальчики", пенсионерки с монтажной пеной и тому подобное. Все это часть безумной программы. И когда мы начинаем каждый раз реконструировать высказывания Путина и рассказывать, что "больной не прав", у меня возникает каждый раз ощущение, что мы что-то делаем глубоко неправильно", – возмутилась Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Оксана Забужко Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мнение автора бестселлеров об особенностях украинского секса и калиновую дудку - очень важно для нас. Держите в курсе...
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2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так где можно почитать украинскую литературы 15 века? В Италии по соседству с Кодексом великого украинца Леонардо Давинченко?
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое авторитетное мнение. Если эта бывшая коммунистка что-то сказала, то, конечно, так оно и есть. Русь, правда, в 10 веке приняла Крещение, но вообще-то да, Руси не было
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2
1

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