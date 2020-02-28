Мэр Днепра Борис Филатов осадил в прямом эфире министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Конфликт произошел в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. После того, как Герасимов раскритиковал Милованова, в разговор включился Борис Филатов. Он заявил, что ему неинтересно "кто у кого украл", а единственное что он хочет услышать - почему из бюджета Днепра изъяли два миллиарда гривень.

"Почему из бюджета города Днепр произошло изъятие в два миллиарда гривень? Разными способами. Либо недофинансирование образование и медицина, либо перераспределение доходов", - спросил Филатов.

Борис Филатов Скриншот из видео

Вместо ответа, Милованов принялся говорить, что центральные органы власти были вынуждены своими силами информировать людей о профилактике коронавируса. А после спросил почему этого не сделала местная власть.

"Слушайте, ну я почти еврей, но вы же не еврей, зачем вы отвечаете встречным вопросом на вопрос? Я вам задал вопрос, почему вы изъяли 2 миллиарда из нашего города? А вы мне вопросом на вопрос", - осадил министра Филатов.

В итоге, ответ на вопрос мэра Днепра так и не прозвучал.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

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