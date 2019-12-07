"Заберите этот кнут из рук Путина": Порошенко предостерег от газовых переговоров во время нормандской встречи

Россия всегда использовала поставки газа как инструмент политического давления на Украину и в настоящее время президент РФ Владимир Путин пытается заставить украинскую сторону обсуждать их вместе с вопросами об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямий", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Красные линии", передает сайт партии.

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", – сказал Петр Порошенко.

Он добавил: "Как только вы начинаете торговать нашей независимостью, нашей безопасностью по цене газа – вы обречены на поражение".

"Украина не продается. Украинская независимость не торгуется. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем более никакому Путину. Это "красная линия", которую точно пересекать не нужно", – заявил пятый президент Украины.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Политик призвал всех вспомнить, сколько раз Украина испытывала сокрушительное поражение в результате добавления газа в политическую повестку дня.

Он напомнил, почему Черноморский флот России появился в украинском Севастополе. В 1996 году была задолженность Украины за газ перед Российской Федерацией и она заставила тогдашнее руководство нашего государства согласиться покинуть базу ЧФ РФ еще на 25 лет.

Петр Порошенко также напомнил и о "Харьковских соглашениях".

"Что было их природой? Газ. У нас были очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир Россия обвиняла, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов, для скидки были подписаны эти позорные предательские "Харьковские соглашения", – отметил он.

Пятый президент Украины напомнил, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" – осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

"В конце концов, даже с экономической точки зрения, сегодня мы имеем все основания говорить о том, что мы имеем юридическую позицию для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 декабря на Майдане Независимости пройдет всеукраинский вече "Красные линии" в поддержку и защиту Украины перед переговорами в нормандском формате.

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