Не знаю кому как, но мне с самого начала было очевидно, что "ДНР/ЛНР" - это аналог Приднестровской республики, Абхазии, пророссийской части Осетии. Мертворожденные образования, предназначенные исключительно для причинения дискомфорта тем, у кого отторгнуты.

Звучит цинично, но каждому воздается по его ... нет, не по вере, а а качеству. Что могло получиться из Приднестровья, кроме красножопого анклава перебивающегося контрабандой сигарет, спиртного, торговлей оружием и и прочими прелестями "свободной" жизни? Что могло получиться из Абхазии? Ну, кроме того, что из нее получилось? Климат чудесный, мандарины растут сами, море дивное... и по ржавым железнодорожным путям, среди развалин вокзалов бродят козы. С мировым курортом не задалось. С российским туристом тоже. За что боролись, на то и... зато в правительстве исключительно пророссийские граждане.

Недавно был на Кипре. Осталось впечатление, что выезжал в Воронеж. Туристов из России гораздо больше, чем киприотов. Мамки, бабки, детки и няньки - везде. На пляже, как в Рабочем Уголке в августе, но сервис лучше. Вопрос: почему россияне не везут деньги в оттяпанный у нас Крым? Да, все просто: несмотря на то, что оба начинаются на букву К, ездить на Кипр россиянам проще, приятнее и дешевле. С чем я крымчан и поздравляю. Привыкайте кушать объедки, как и положено предателям. Вы, конечно, не Абхазия, но и Лимасолом вам не стать.

А "ДНР/ЛНР" - это не Крым и не Абхазия. Это жопа мира с херовым климатом, из которой свалила думающая часть населения. Не вся, конечно, альтернативно мыслящая осталась, но от этого только хуже. Про инвестиции я что-то не слышал, да и кто захочет инвестировать в непризнанный Бандустан? А вот про вывезенные в РФ предприятия читал. Не знаю, правда ли это, но не думаю, что кого-то из властьимущих в России интересует судьба региона. Только для преступных схем, разве что.

Брать их в состав РФ никто не собирается, втюхать в нынешнем состоянии Украине тоже не получается. Нести тяжело, бросить жалко. Развивать - никому нахер не нужно. Свою роль - роль дымовой завесы для прикрытия оккупации Крыма, они выполнили. Что делают с презервативом после полового акта? Снимают, аккуратно завязывают на узелок и ... выбрасывают в мусорное ведро. Ну, не у сердца же хранить этот "плод любви"!

Перспективы развития региона я не вижу.

К себе их РФ не берет.

Мы тоже их не берем на российских условиях. А на наших они не хотят.

Долго ли будет держаться на поверхности противоестественное новообразование? Не знаю. Абхазия не тонет. Приднестровье тоже. Пророссийская Осетия, вроде, никуда не делась.

Жизнью это назвать трудно, но существование лучше смерти, не так ли? Вот и живут, как зомби: ни жизнь - ни смерть, ни войны, ни мира. Как завещал великий Троцкий. Мне их не жаль.

За всю историю у России не было ни одного удачного проекта на экспорт. Даже пресловутые болгары всегда, во всех войнах воевали против освободителей-братушек. Все союзы, слепленные из говна и палок с помощью русского штыка и танковых гусениц, развалились, как только штык затупился, а гусеницы увязли в собственных проблемах.

И нынешние штопанные гондольеры "русского мира" не исключение. Одна судьба - на узелок и в мусорную корзину. Как сами себе и нарисовали.

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