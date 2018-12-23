До виборів Президента України лишилось менше 100 днів, тому сьогодні як ніколи важливо неупереджено оцінити шанси на перемогу кожного з кандидатів.

Та спрогнозувати майбутнє України за президентства того чи іншого політика. Головним інструментом для оцінки шансів на перемогу слугують соціологічні дослідження. Саме про них ми і поговоримо. Напередодні новорічних свят соціологічна група рейтинг провела дослідження суспільно-політичних настроїв кожної з областей України. У цій частині блогу ми проаналізуємо настрої Сходу України, а у наступних поговоримо про настрої центральної, південної та західної України.

Східні області України мають суттєві відмінності від інших регіонів у політичному плані. Особливість Луганської, Донецької та Харківської областей зумовлена великою кількістю промислових підприємств, основним ринком збуту для яких були країни пострадянського простору. Це пояснює парадокс, чому завжди на сході України було найбільше лояльного до РФ населення, незважаючи на найменшу кількість російського бізнесу. Найбільше, російський бізнес був присутній у Івано-Франківській області, де до Росії ставляться негативно. Не можна відкидати і факт, що у східних областях України проживає найбільше громадян, які мають родичів у Росії, що робить свій відбиток на електоральних настроях.

Станом на зараз, у Донецькій, Луганській та Харківській областях найнижчий відсоток громадян, які вважають Росію агресором. Таких респондентів тільки 31%. У той же час, 51% жителів сходу не згодні, що Росія проявляє агресію до України.

Жителі східних областей як ніхто інший відчувають проблему війни та необхідність завершення військового конфлікту. Спостерігається значна відмінність у сприйнятті війни між жителями Донбасу та Харківщини. У Донецькій області 51% жителів вважають військовий конфлікт головною особистою проблемою, у Луганській області таких 45%, а у Харківській лише 25%. Щодо національних проблем, то в усіх трьох областях військовий конфлікт займає перше місце – майже 70%.

Проблеми тарифів, низьких доходів та зростання цін є найбільш болючими для жителів Харківщини: 55%, 50% та 44% відповідно. У Донецькій області зростанням тарифів та низькими доходами переймається майже половина населення, а от зростання цін хвилює 28% населення. На Луганщині ситуація схожа, тарифами переймається 47% жителів, низькими доходами – 42%, а зростання цін вважає головною проблемою тільки чверть населення.

Електоральна картина східних областей не значно змінилась за останній рік. Лідером президентських перегонів у регіоні є Юрій Бойко. За нього готовий проголосувати кожен п’ятий житель Сходу. Щоправда, у перемогу Бойка на президентських виборах вірять лише 6.6% виборців. У лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко середній рейтинг по регіону складає 13,6%, але вірить у її перемогу на виборах кожен п’ятий виборець. Діючий президент Петро Порошенко, як і раніше, не користується підтримкою на Сході. За нього готові проголосувати лише 7% виборців, що майже вдвічі менше за підтримку Юлії Тимошенко. Лідирує Порошенко тільки за антирейтингом. В середньому по регіону його антирейтинг складає 60%.

Президентські рейтинги

На Сході переважають кандидати, що пропонують чітку стратегію припинення війни та наведення ладу в країні. Двома лідерами у регіоні є Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. Їх бачення врегулювання конфлікту значно різняться. Бойко пропонує виключно слідувати букві Мінських домовленостей, які досі не зупинили війну, що триває вже майже 5 років, та у яких немає і слова про Крим. Позиція Юлії Тимошенко з цього приводу відмінна. Оскільки Мінські домовленості зупинили гарячу фазу конфлікту, та на Мінських домовленостях базуються антиросійські санкції – від них відмовлятись не можна. Але треба шукати більш дієвий формат, який буде ефективнішим за Мінські домовленості. Юлія Тимошенко пропонує розпочати переговорний процес у розширеному форматі "Будапешт плюс", який базується на Будапештському меморандумі. За такого формату, переговори проходитимуть на найвищому рівні за участі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Китаю, Росії та Єврокомісару з питань безпеки. Спільними дипломатичними зусиллями країн можна буде не тільки зупинити війну, але і повернути всі окуповані території, включно із Кримом.