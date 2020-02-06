Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с коллегой из "Батьківщини" Алексеем Кучеренко прямо в зале Верховной Рады.

Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале сам Кучеренко. Конфликт начался с того, что парламентарий обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой усмирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы можете этого дебила бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – возмутился Кучеренко.

Ткаченко и Кучеренко Скриншот видео

После этого к нему подошел Ткаченко и начал перебивать. Кучеренко возразил оппоненту, отметив, что он обращается не к нему. Член "Слуги народа", в свою очередь, перешел на хамство.

"Ваше время вышло! Езжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте", – съязвил Ткаченко, намекая на возраст собеседника.

Кучеренко не потерпел такого тона и ответил коллеге оскорблением. "Вы клоуны малолетние", – осадил Ткаченко представитель "Батьківщини".

Такой ответ разозлил нардепа от президентской партии, и он сорвался на личные угрозы. "Сейчас за клоуна, бл*дь, п*зды получите, поняли?!" – вскипел Ткаченко.

Кучеренко же ухмыльнулся, отметив, что хочет на это посмотреть. "Вы только что матом меня обругали", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 февраля в Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли. На кадрах первой стычки лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция – весь президиум Верховной Рады.

Также на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа".

Позже ситуация снова накалилась. В силовое противостояние вступили члены "Батьківщини", "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

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