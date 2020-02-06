Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с коллегой из "Батьківщини" Алексеем Кучеренко прямо в зале Верховной Рады.
Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале сам Кучеренко. Конфликт начался с того, что парламентарий обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой усмирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Вы можете этого дебила бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – возмутился Кучеренко.
Ткаченко и Кучеренко
Скриншот видео
После этого к нему подошел Ткаченко и начал перебивать. Кучеренко возразил оппоненту, отметив, что он обращается не к нему. Член "Слуги народа", в свою очередь, перешел на хамство.
"Ваше время вышло! Езжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте", – съязвил Ткаченко, намекая на возраст собеседника.
Кучеренко не потерпел такого тона и ответил коллеге оскорблением. "Вы клоуны малолетние", – осадил Ткаченко представитель "Батьківщини".
Такой ответ разозлил нардепа от президентской партии, и он сорвался на личные угрозы. "Сейчас за клоуна, бл*дь, п*зды получите, поняли?!" – вскипел Ткаченко.
Кучеренко же ухмыльнулся, отметив, что хочет на это посмотреть. "Вы только что матом меня обругали", – возмутился он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 февраля в Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли. На кадрах первой стычки лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция – весь президиум Верховной Рады.
Также на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа".
Позже ситуация снова накалилась. В силовое противостояние вступили члены "Батьківщини", "Слуги народа" и внефракционные нардепы.
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