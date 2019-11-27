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29 ноября • обновлено в 11:44
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"За что мы боролись?" Изгнанный из "Слуги народа" нардеп сравнил Зеленского с Януковичем

12.7т
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Нардеп Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", намекнул на разочарование в президенте Владимире Зеленском.

В интервью OBOZREVATEL он отметил, что ситуация с Зеленским напоминает времена режима Виктора Януковича.

"Когда допуска к телу не было, информация не просачивалась. Украина тех годов, и сейчас – мы стремительно меняемся, информационные технологии проникают во все дома. И скрыться от этого потока тяжело. И если его до такого уже закрыли, то я ему не завидую.

Но рано или поздно он выйдет и что его будет ожидать – большой вопрос. Или же он не находится в коконе, знает все, но тогда возникает вопрос – за что мы боролись?" – сказал Поляков.

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Зеленский и Янукович

В интервью OBOZREVATEL Поляков также рассказал о диктатуре в партии "Слуга народа" и том, как насильно руководство собирало подписи за его исключение из фракции.

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Персоны
Антон Поляков Виктор Янукович Владимир Зеленский
Место
Украина
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bregovich mark
bregovich mark
Братья по разуму!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
И на зелёную плесень найдется средство.
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