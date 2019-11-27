"За что мы боролись?" Изгнанный из "Слуги народа" нардеп сравнил Зеленского с Януковичем

Нардеп Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", намекнул на разочарование в президенте Владимире Зеленском.

В интервью OBOZREVATEL он отметил, что ситуация с Зеленским напоминает времена режима Виктора Януковича.

"Когда допуска к телу не было, информация не просачивалась. Украина тех годов, и сейчас – мы стремительно меняемся, информационные технологии проникают во все дома. И скрыться от этого потока тяжело. И если его до такого уже закрыли, то я ему не завидую.

Но рано или поздно он выйдет и что его будет ожидать – большой вопрос. Или же он не находится в коконе, знает все, но тогда возникает вопрос – за что мы боролись?" – сказал Поляков.

Зеленский и Янукович

В интервью OBOZREVATEL Поляков также рассказал о диктатуре в партии "Слуга народа" и том, как насильно руководство собирало подписи за его исключение из фракции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал